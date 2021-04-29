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В Минцифры сообщили, когда заработает прописка онлайн

Четверг, 29 апреля 2021, 10:09

Начиная с 17 мая 2021 года украинцы смогут менять регистрацию места проживания онлайн, через портал "Дія".

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира на "Радио Свобода" в Инстаграме

Прямая речь: "У нас в стране очень много общин и кто-то, – не буду называть, как я оцениваю этого человека, – дал правку в закон, что каждая община создает собственные реестры, где фиксируются данные о прописке. Эти реестры между собой не взаимодействуют. И нам надо было решить этот вопрос и наладить взаимодействие.

Мы запускаем прописку онлайн 17 мая на Дія Саміт – и уже после этого можно будет менять место регистрации онлайн".

Детали: Федоров добавил, что зарегистрироваться онлайн можно будет как в собственном, так и в арендованном помещении.

"Если я хочу прописаться у другого человека, то этому человеку приходит извещение, что у него кто-то хочет прописаться. Вы сможете ввести адрес – и владелец квартиры просто подтвердит это электронной подписью на портале "Дія", – сказал министр.

"Электронную подпись мы запускаем также с 17 мая. Я думаю, что мы увидим интересную картину – как и где на самом деле проживают люди в Украине", – добавил он.

По словам министра, в настоящее время каждый третий украинец проживает не по месту своей регистрации, а миллион украинцев вообще не имеют места регистрации.

Федоров также отметил, что начиная с 17 мая молодые люди, которые меняют место регистрации, не обязаны приходить в военкоматы. Военкоматы будут автоматически получать информацию об изменении места регистрации гражданина.

Справка: 17 мая состоится Дія Саміт – публичное событие, на котором Минцифры собирается презентовать новые онлайн-сервисы.

Темы: диджитализацияФедоров


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