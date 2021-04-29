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В ЄС звинуватили РФ у дезінформації щодо західних вакцин на користь "Спутника"

Четвер, 29 квітня 2021, 10:41

Росія проводить узгоджену медіакампанію з метою пропагування своєї вакцини від коронавірусу і дискредитації  конкурентів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді сайту Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди.

Починаючи з січня, Росія активізувала свої зусилля щодо пропагування вакцини "Спутник V" з залученням як державних органів влади, так і ЗМІ - одночасно поширюючи дезінформацію, щоб звинуватити Захід та ЄС у саботажі російської вакцини, йдеться в огляді.

У звіті обговорюється дезінформація щодо вакцин під час пандемії, а також згадуються китайські Sinovac та Sinopharm, але особлива увага приділяється російському препарату.

Наприклад, експерти ЄС зазначають, що акаунт "Спутник V"  у Twitter публічно виступив проти регулятора ЄС, звинувативши його у необ'єктивності.

"Сіючи недовіру до Європейського агентства з лікарських засобів, прокремлівські суб'єкти дезінформації мають на меті підірвати та роздробити загальноєвропейський підхід до забезпечення поставок вакцин", - сказано в огляді.

Російські операції впливу націлені також на певні країни: Грузії дорікають за те, що вона вибрала вакцини за схемою COVAX замість "Спутника", а Україну звинувачують у "геноциді", оскільки вона не придбала вакцину для свого населення, тоді як Білорусь хвалять за співпрацю.

Теми: вакцинаціяРосіядезінформація


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