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В ЕС обвинили РФ в дезинформации о западных вакцинах в пользу "Спутника"

Четверг, 29 апреля 2021, 10:41

Россия проводит согласованную медиакампанию с целью пропаганды своей вакцины от коронавируса и дискредитации конкурентов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре сайта Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

Начиная с января, Россия активизировала свои усилия по пропаганде вакцины "Спутник V" с привлечением как государственных органов власти, так и СМИ - одновременно распространяя дезинформацию, чтобы обвинить Запад и ЕС в саботаже российской вакцины, говорится в обзоре.

В отчете обсуждается дезинформация относительно вакцин во время пандемии, а также упоминаются китайские Sinovac и Sinopharm, но особое внимание уделяется российскому препарату.

Например, эксперты ЕС отмечают, что аккаунт "Спутник V" в Twitter публично выступил против регулятора ЕС, обвинив его в необъективности.

"Сея недоверие к Европейскому агентству по лекарственным средствам, прокремлевские субъекты дезинформации ставят цель подорвать и раздробить общеевропейский подход к обеспечению поставок вакцин", - говорится в обзоре.

Российские операции влияния нацелены также на определенные страны: Грузию упрекают за то, что она выбрала вакцины по схеме COVAX вместо "Спутника", а Украину обвиняют в "геноциде", поскольку она не приобрела вакцину для своего населения, тогда как Беларусь хвалят за сотрудничество.

Темы: вакцинацияРосcиядезинформация


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