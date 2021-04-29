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У Сенаті США за саміт Путіна і Байдена, але проти перезавантаження з Москвою

Четвер, 29 квітня 2021, 11:14

У США сенатори обох партій загалом схвалюють ідею проведення саміту між президентом Байденом та російським лідером Владіміром Путіним, але виступають проти будь-якого перезавантаження відносин між Вашингтоном та Москвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Axios.

"Це має статися. Незалежно від того, які перепони ми маємо з Путіним, він має купу ядерної зброї. Це одне означає, що ми повинні мати з ним якусь взаємодію", - сказав сенатор-республіканець Марко Рубіо.

Інший сенатор-республіканець Річард Берр сказав, що не бачить "жодних мінусів у цьому" (у зустрічі Путіна і Байдена).

Сенатор-демократ Бен Кардін заявив, що це "гарна ідея", якщо такі питання, як Україна та кібератаки, стоятимуть на порядку денному.

Як повідомлялося, державний секретар Ентоні Блінкен планує відвідати Київ наступного місяця, ймовірно, як подальший сигнал підтримки України напередодні потенційного саміту Байдена-Путіна.

У цьому місяці Білий дім заявив, що президент запропонував саміт з метою працювати в напрямку більш "стабільних і передбачуваних" відносин і уникнути подальшої ескалації.

Тим не менше, багато сенаторів займають більш обережну позицію.

"Ми вже бачили цей фільм і знаємо, як пройде діалог між президентом Байденом і президентом Путіним", - сказав сенатор Джим Ріш, найбільш високопоставлений республіканець Комітету із закордонних справ Сенату.

Він сказав, що Байден не повинен довіряти будь-яким зобов'язанням, взятим Путіним, і підкреслив, що президент повинен до саміту запровадити санкції, спрямовані на блокування газопроводу "Північний потік-2".

Теми: СШАПутінБайден


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