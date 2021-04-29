В Сенате США - за саммит Путина и Байдена, но против перезагрузки с Москвой

В США сенаторы обеих партий в целом одобряют идею проведения саммита между президентом Байденом и российским лидером Владимиром Путиним, но выступают против любой перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Axios.

"Это должно произойти. Независимо от того, какие препятствия есть у нас с Путиным, у него масса ядерного оружия. Одно это означает, что мы должны иметь с ним какое-то взаимодействие", - сказал сенатор-республиканец Марко Рубио.

Другой сенатор-республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в этом" (во встрече Путина и Байдена).

Сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что это "хорошая идея", если такие вопросы, как Украина и кибератаки, будут стоять на повестке дня.

Как сообщалось, государственный секретарь Энтони Блинкен планирует посетить Киев в следующем месяце, вероятно, как сигнал поддержки Украины накануне потенциального саммита Байдена-Путина.

В этом месяце Белый дом заявил, что президент предложил саммит с целью работать в направлении более "стабильных и предсказуемых" отношений и избежать дальнейшей эскалации.

Тем не менее, многие сенаторы занимают более осторожную позицию.

"Мы уже видели этот фильм и знаем, как пройдет диалог между президентом Байденом и президентом Путиным", - сказал сенатор Джим Риш, самый высокопоставленный республиканец Комитета по иностранным делам Сената.

Он сказал, что Байден не должен доверять любым обязательствам, взятым Путиным, и подчеркнул, что президент должен до саммита ввести санкции, направленные на блокирование газопровода "Северный поток-2".