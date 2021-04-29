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Нардепи скасували останнє пленарне засідання перед Великоднем

Четвер, 29 квітня 2021, 11:30

Замість пленарного засідання 30 квітня Верховна Рада визначила роботу народних депутатів у комітетах.

Джерело: засідання парламенту 29 квітня

Деталі: 332 голосами ухвалено проєкт постанови №5426.

Постановою внесено зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання щодо роботи парламенту у квітні 2021 року, якою передбачено 30 квітня - роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Мотивується у документі таке рішення "необхідністю проведення додаткових засідань комітетів".

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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