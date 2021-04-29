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Нардепы отменили последнее пленарное заседание перед Пасхой

Четверг, 29 апреля 2021, 11:30

Вместо пленарного заседания 30 апреля Верховная Рада определила работу народных депутатов в комитетах.

Источник: заседание парламента 29 апреля

Детали: 332 голосами принят проект постановления №5426.

Постановлением внесено изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва по работе парламента в апреле 2021 года, предусматривающее 30 апреля - работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Мотивируется в документе такое решение "необходимостью проведения дополнительных заседаний комитетов".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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