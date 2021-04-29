Нардепы отменили последнее пленарное заседание перед Пасхой
Четверг, 29 апреля 2021, 11:30
Вместо пленарного заседания 30 апреля Верховная Рада определила работу народных депутатов в комитетах.
Источник: заседание парламента 29 апреля
Детали: 332 голосами принят проект постановления №5426.
Постановлением внесено изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады девятого созыва по работе парламента в апреле 2021 года, предусматривающее 30 апреля - работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Мотивируется в документе такое решение "необходимостью проведения дополнительных заседаний комитетов".
Украинская правда