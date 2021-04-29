86% росіян досі підтримують анексію Криму

86% росіян стабільно підтримують анексію Криму Росією.

Джерело: результати опитування "Левада-Центру"

Дослівно: "Переважна частка росіян (86%) стабільно підтримує приєднання Криму до Росії – цей показник незначно коливається з 2014 року. Не підтримують приєднання – 9%".

Деталі: Серед респондентів, які вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 95% в тій чи іншій мірі підтримують анексію півострова. Серед тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, рівень підтримки менший – 78%.

94% респондентів, які схвалюють діяльність Володимира Путіна, підтримують анексію Криму. Серед тих, хто не схвалює діяльність президента, рівень підтримки анексії – 75%.

69% росіян вважають, що анексія Криму принесла більше користі для Росії, ніж шкоди. П'ята частина респондентів (18%) – протилежної думки.

16% росіян вважають, що, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов'язання. 71% впевнені – не порушила. У порівнянні з 2019 роком зміни в межах статистичної похибки.

Дослідження проходило 25 – 31 березня. Методом інтерв'ю було опитано 1623 особи у віці від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.