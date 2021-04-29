86% россиян до сих пор поддерживают аннексию Крыма

86% россиян стабильно поддерживают аннексию Крыма Россией.

Источник: результаты опроса "Левада-Центра"

Дословно: "Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает присоединение Крыма к России – этот показатель незначительно колеблется с 2014 года. Не поддерживают присоединение – 9%".

Детали: Среди респондентов, которые считают, что страна движется в правильном направлении, 95% в той или иной степени поддерживают аннексию полуострова. Среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, уровень поддержки меньше – 78%.

94% респондентов, одобряющих деятельность Владимира Путина, поддерживают аннексию Крыма. Среди тех, кто не одобряет деятельность президента, уровень поддержки аннексии – 75%.

69% россиян считают, что аннексия Крыма принесла больше пользы для России, чем вреда. Пятая часть респондентов (18%) – противоположного мнения.

16% россиян считают, что, аннексировав Крым, Россия нарушила международные обязательства. 71% уверены – не нарушила. По сравнению с 2019 годом изменения в пределах статистической погрешности.

Исследование проходило 25 – 31 марта. Методом интервью было опрошено 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.