Останній день квітня нарешті принесе тепло до +20°

Найближчої доби на територію України продовжить надходити тепле повітря із Західної Європи, але в північно-західну половину країни атмосферний фронт принесе короткочасні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 30 квітня в західних, а вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, в східних областях 2-7° тепла, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 8-10°.

У Києві в п'ятницю вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

Вночі 1 травня на північному сході країни, а вдень у східній, південній частині та в Карпатському регіоні невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 15-21°, у південній та східній частині вночі 8-13°, вдень 18-24°.

У столиці в суботу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.