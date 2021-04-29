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Последний день апреля наконец принесет тепло до +20°

Четверг, 29 апреля 2021, 12:14
Последний день апреля наконец принесет тепло до +20°
фото: Наталия Негрей

В ближайшие сутки на территорию Украины продолжит поступать теплый воздух с Западной Европы, но в северо-западную половину страны атмосферный фронт принесет кратковременные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 30 апреля в западных, а днем и в северных и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных областях 2-7° тепла, днем 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 8-10°.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

Ночью 1 мая на северо-востоке страны, а днем в восточной, южной части и в Карпатском регионе небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 15-21°, в южной и восточной части ночью 8-13°, днем 18-24°.

В столице в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 16-18°.

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Темы: погода
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