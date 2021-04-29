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Постпред Кабміну у ВР написав заяву про звільнення

Четвер, 29 квітня 2021, 12:39
Фото з Facebook Мокана

Нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді.

Джерело: Мокан у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням".

 

Деталі: Причини такого рішення Мокан не пояснив, але зазначив, що воно погоджене з прем’єр-міністром.

Нардеп подякував прем’єру та всьому складу уряду "за насичені 13,5 місяців роботи".

Він додав, що його наступника призначить Кабмін.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаСлуга народу


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