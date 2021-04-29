Постпред Кабміну у ВР написав заяву про звільнення
Четвер, 29 квітня 2021, 12:39
Нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді.
Джерело: Мокан у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням".
Деталі: Причини такого рішення Мокан не пояснив, але зазначив, що воно погоджене з прем’єр-міністром.
Нардеп подякував прем’єру та всьому складу уряду "за насичені 13,5 місяців роботи".
Він додав, що його наступника призначить Кабмін.
Передісторія:
- Мокана призначили на посаду представника Кабміну у ВР 11 березня 2020 року.
Українська правда