Постпред Кабміну у ВР написав заяву про звільнення

Нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді.

Джерело: Мокан у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням".

Деталі: Причини такого рішення Мокан не пояснив, але зазначив, що воно погоджене з прем’єр-міністром.

Нардеп подякував прем’єру та всьому складу уряду "за насичені 13,5 місяців роботи".



Він додав, що його наступника призначить Кабмін.

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