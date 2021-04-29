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Постпред Кабміну у ВР написав заяву про звільнення

Четвер, 29 квітня 2021, 12:39
Постпред Кабміну у ВР написав заяву про звільнення
Фото з Facebook Мокана

Нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді.

Джерело: Мокан у Telegram, сайт Кабміну

Пряма мова: "Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням".

 

Деталі: Причини такого рішення Мокан не пояснив, але зазначив, що воно погоджене з прем’єр-міністром.

Нардеп подякував прем’єру та всьому складу уряду "за насичені 13,5 місяців роботи".

Він додав, що його наступника призначить Кабмін.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, уряд планує розглянути питання про призначення нового постійного представника Кабміну у ВР протягом найближчих 2 тижнів.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаСлуга народу
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