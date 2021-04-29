Постпред Кабмина в ВР написал заявление об увольнении
Четверг, 29 апреля 2021, 12:39
Нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде.
Источник: Мокан в Telegram, сайт Кабмина
Прямая речь: "Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию".
Детали: Причины такого решения Мокан не объяснил, но отметил, что оно согласовано с премьер-министром.
Нардеп поблагодарил премьера и весь состав правительства за "насыщенные 13,5 месяцев работы".
Он добавил, что его преемника назначит Кабмин.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, правительство планирует рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабмина в ВР в течение ближайших 2 недель.
Предыстория:
- Мокана назначили на должность представителя Кабмина в ВР 11 марта 2020 года.
Украинская правда