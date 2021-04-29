Постпред Кабмина в ВР написал заявление об увольнении

Нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде.

Источник: Мокан в Telegram

Прямая речь: "Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию".

Детали: Причины такого решения Мокан не объяснил, но отметил, что оно согласовано с премьер-министром.

Нардеп поблагодарил премьера и весь состав правительства за "насыщенные 13,5 месяцев работы".

Он добавил, что его преемника назначит Кабмин.

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