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У РФ стверджують, що затримали 16 "проукраїнських радикалів"

Четвер, 29 квітня 2021, 13:51
У РФ стверджують, що затримали 16 проукраїнських радикалів

Федеральна служба безпеки РФ заявила, що затримала в Росії 16 проукраїнських "радикалів". Український МЗС закликає Росію не поширювати інсинуації.

Джерело: центр громадських зв'язків ФСБ, коментар МЗС України "Українській правді"

Дослівно: "Федеральною службою безпеки в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславль-Заліському Ярославської області затримано 16 прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М.К.У.".

Деталі: У РФ стверджують, що вони "причетні до вчинення насильницьких злочинів, пропаганди екстремізму, а також підготовки підривів адмінбудівель органів влади та збройних нападів на громадян".

У затриманих нібито вилучили "холодну зброю, велику кількість е-носіїв інформації і засобів комунікації, що містять інструкції з виготовлення засобів терору, відомості про вчинені і планові терористичні і екстремістські злочини, відеозвіти про проведені насильницькі акції, спрямовані ватажкові "М.К.У." Краснову Є.С., а також листування з ним".

Стверджується, нібито Краснов з території України координував їх діяльність, закликаючи до терактів в РФ.

Так, ФСБ заявляє, що Краснов пропонував їм "наносити екстремістські написи на фасади будівель, побити бездомного або представника однієї з молодіжних субкультур".

В подальшому вони нібито повинні були "нападати на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, влаштовувати підпали і підриви будинків органів влади".

В українському відомстві відповіли, що поки що інформації про затримання українських громадян у Росії не отримували.

Там додали, що з січня 2021 року російські правоохоронці і державні ЗМІ активно розкручують тему "зовнішнього управління" акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії.

У МЗС України вважають, що в РФ для залякування власного населення створюють історії про "український радикальний слід".

Україна категорично відкидає такі звинувачення.

МЗС України закликає російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість прислухатися до законних вимог російських громадян, у тому числі в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права.

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїна
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