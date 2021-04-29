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В РФ утверждают, что задержали 16 "украинских радикалов"

Четверг, 29 апреля 2021, 13:51

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что задержала в России 16 украинских "радикалов". Украинский МИД призывает Россию не распространять инсинуации.

Источник: центр общественных связей ФСБ, комментарий МЗС Украины "Украинской правде"

Дословно: "Федеральной службой безопасности в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.".

Детали: В РФ утверждают, что они "причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов админзданий органов власти и вооруженных нападений на граждан".

У задержанных якобы изъяли "холодное оружие, большое количество э-носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Краснову Е.С., а также переписку с ним".

Утверждается, якобы Краснов с территории Украины координировал их деятельность, призывая их к совершению терактов в РФ.

Так, ФСБ заявляет, что Краснов предлагал им "нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур".

В последующем они якобы должны были "совершать нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти".

В украинском ведомстве ответили, информации о задержании украинских граждан в Российской Федерации не получали.

Там добавили, что с января 2021 года российские правоохранители и государственные СМИ активно раскручивают тему "внешнего управления" акциями народных протестов на фоне грубого нарушения прав человека в России.

У МИДе Украины считают, что в РФ для устрашения собственного населения создают истории об "украинском радикальном следе".

Украина категорически отвергает такие обвинения.

МИД Украины призывает российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а взамен прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе в части соблюдения основополагающих прав человека и обеспечения верховенства права.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраина


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