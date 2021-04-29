Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ утверждают, что задержали 16 "проукраинских радикалов"

Четверг, 29 апреля 2021, 13:51
В РФ утверждают, что задержали 16 проукраинских радикалов

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что задержала в России 16 проукраинских "радикалов". Украинский МИД призывает Россию не распространять инсинуации.

Источник: центр общественных связей ФСБ, комментарий МЗС Украины "Украинской правде"

Дословно: "Федеральной службой безопасности в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.".

Детали: В РФ утверждают, что они "причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов админзданий органов власти и вооруженных нападений на граждан".

У задержанных якобы изъяли "холодное оружие, большое количество э-носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Краснову Е.С., а также переписку с ним".

Утверждается, якобы Краснов с территории Украины координировал их деятельность, призывая их к совершению терактов в РФ.

Так, ФСБ заявляет, что Краснов предлагал им "нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур".

В последующем они якобы должны были "совершать нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти".

В украинском ведомстве ответили, информации о задержании украинских граждан в Российской Федерации не получали.

Там добавили, что с января 2021 года российские правоохранители и государственные СМИ активно раскручивают тему "внешнего управления" акциями народных протестов на фоне грубого нарушения прав человека в России.

У МИДе Украины считают, что в РФ для устрашения собственного населения создают истории об "украинском радикальном следе".

Украина категорически отвергает такие обвинения.

МИД Украины призывает российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а взамен прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе в части соблюдения основополагающих прав человека и обеспечения верховенства права.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: