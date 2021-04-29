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Кремль обіцяє "не терпіти" поведінку Чехії і Болгарії

Четвер, 29 квітня 2021, 14:39

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде терпіти ставлення, яке демонструють Чехія та Болгарія.

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю програмі "Велика гра", фрагмент якої був показаний в четвер на Першому каналі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Те, що зараз творять чехи, як до них приєднуються болгари, як до них в рамках цієї так званої горезвісної солідарності приєднуються балтійці та інші… Ми цього вже не терпимо. І ми чітко це демонструємо. І, як сказав Путін, так буде тепер далі"- заявив представник Кремля.

За словами Пєскова, Росія не залишить без відповідної реакції "безпідставні і провокаційні" звинувачення з боку Чехії та Болгарії.

"Росія реагує і буде реагувати. Без реакції подібні абсолютно неприйнятні провокаційні кроки і абсолютно неприйнятні, безпідставні, бездоказові звинувачення (на адресу) Росії не залишаться", - заявив він.

Пєсков також поскаржився, що США і країни Європи вперто не хочуть сприймати бажання Росії бути з ними в добрих відносинах.

Як повідомлялось, 28 квітня МЗС Болгарії оголосило про виклик російського посла. Це відбулось після того, як прокуратура Болгарії заявила, що припускає зв’язок між спробою отруїти торговця зброєю Еміліана Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії, а також причетність до цих інцидентів громадян РФ.

Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на Гебрева в 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на "Новічок".

Як відомо, відносини між Росією та Чехією суттєво погіршились після того, як Прага звинуватила російських агентів в організації вибухів на військових складах у 2014 році. Більше про це читайте у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

Теми: РосіяБолгаріяЧехіяміжнародні відносини


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