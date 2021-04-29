Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль обіцяє "не терпіти" поведінку Чехії і Болгарії

Четвер, 29 квітня 2021, 14:39
Кремль обіцяє не терпіти поведінку Чехії і Болгарії

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде терпіти ставлення, яке демонструють Чехія та Болгарія.

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю програмі "Велика гра", фрагмент якої був показаний в четвер на Першому каналі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Те, що зараз творять чехи, як до них приєднуються болгари, як до них в рамках цієї так званої горезвісної солідарності приєднуються балтійці та інші… Ми цього вже не терпимо. І ми чітко це демонструємо. І, як сказав Путін, так буде тепер далі"- заявив представник Кремля.

За словами Пєскова, Росія не залишить без відповідної реакції "безпідставні і провокаційні" звинувачення з боку Чехії та Болгарії.

"Росія реагує і буде реагувати. Без реакції подібні абсолютно неприйнятні провокаційні кроки і абсолютно неприйнятні, безпідставні, бездоказові звинувачення (на адресу) Росії не залишаться", - заявив він.

Пєсков також поскаржився, що США і країни Європи вперто не хочуть сприймати бажання Росії бути з ними в добрих відносинах.

Як повідомлялось, 28 квітня МЗС Болгарії оголосило про виклик російського посла. Це відбулось після того, як прокуратура Болгарії заявила, що припускає зв’язок між спробою отруїти торговця зброєю Еміліана Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії, а також причетність до цих інцидентів громадян РФ.

Болгарська прокуратура звинуватила трьох росіян в замаху на Гебрева в 2015 році з використанням речовини, дуже схожої на "Новічок".

Як відомо, відносини між Росією та Чехією суттєво погіршились після того, як Прага звинуватила російських агентів в організації вибухів на військових складах у 2014 році. Більше про це читайте у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБолгаріяЧехіяміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: