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Кремль обещает "не терпеть" поведение Чехии и Болгарии

Четверг, 29 апреля 2021, 14:39

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет терпеть отношение, которое демонстрируют Чехия и Болгария.

Об этом Песков сказал в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан в четверг на Первом канале, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются балтийцы и другие... Мы этого уже не потерпим. И мы четко это демонстрируем. И, как сказал Путин, так будет теперь дальше", - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия не оставит без соответствующей реакции "безосновательные и провокационные" обвинения со стороны Чехии и Болгарии.

"Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемы провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения (в адрес) России не останутся", - заявил он.

Песков также пожаловался, что США и страны Европы упорно не хотят воспринимать желание России быть с ними в хороших отношениях.

Как сообщалось, 28 апреля МИД Болгарии объявил о вызове российского посла. Это произошло после того, как прокуратура Болгарии заявила, что предполагает связь между попыткой отравить торговца оружием Эмилиана Гебрева и взрывами на военных складах в Болгарии и Чехии, а также причастность к этим инцидентам граждан РФ.

Болгарская прокуратура обвинила трех россиян в покушении на Гебрева в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на "Новичок".

Как известно, отношения между Россией и Чехией существенно ухудшились после того, как Прага обвинила российских агентов в организации взрывов на военных складах в 2014 году. Больше об этом читайте в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ.

Темы: РосcияБолгарияЧехиямеждународные отношения


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