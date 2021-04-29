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Разумков: Підстав для розпуску Верховної Ради – немає

Четвер, 29 квітня 2021, 15:46
Разумков: Підстав для розпуску Верховної Ради – немає

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить законних підстав для розпуску парламенту.

Джерело: Разумков на брифінгу 29 квітня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Спікер прокоментував слова свого заступника Руслана Стефанчука в інтерв’ю "Українській правді" щодо існування формальної причини для можливого розпуску Ради: з грудня по січень нардепи не збиралися в стінах парламенту більше 30 днів.

За словами Разумкова, питання розпуску Верховної Ради слід розглядати відповідно до Конституції України та рішення Конституційного суду від 2004 року, де визначено наступне: "якщо парламент не збирається 30 днів на заплановані засідання, це може бути підставою для його розпуску".

Голова ВР каже, що за весь час роботи Верховної Ради 9 скликання не було жодного випадку, щоб парламент не зміг зібратися на заплановані засідання.

Пряма мова: "Якщо чесно, я не бачу цих підстав (для розпуску –ред.) в навряд чи можна йти врозріз до Конституції та рішень КС".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радавибори
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