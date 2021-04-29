Разумков: Оснований для роспуска Верховной Рады нет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит законных оснований для роспуска парламента.

Источник: Разумков на брифинге 29 апреля, отвечая на вопросы журналистов

Детали: Спикер прокомментировал слова своего заместителя Руслана Стефанчука в интервью "Украинской правде" о существовании формальной причины для возможного роспуска Рады: с декабря по январь нардепы не собирались в стенах парламента более 30 дней.

По словам Разумкова, вопрос роспуска Верховной Рады следует рассматривать в соответствии с Конституцией Украины и решения Конституционного суда от 2004 года, где определено следующее: "если парламент не собирается 30 дней на запланированные заседания, это может быть основанием для его роспуска".

Председатель ВР говорит, что за все время работы Верховной Рады 9 созыва не было ни одного случая, чтобы парламент не смог собраться на запланированные заседания.

Прямая речь: "Если честно, я не вижу этих оснований (для роспуска -ред.) и в вряд ли можно идти вразрез с Конституцией и решениями КС".