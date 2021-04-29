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Туреччина з 15 травня скасує вимогу ПЛР-тесту для авіапасажирів з України

Четвер, 29 квітня 2021, 16:35
Фото з Facebook Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня.

Про це повідомляє видання Avianews.com з посиланням на інформацію від турецьких авіаперевізників, пише "Європейська правда".

За даними турецьких авіакомпаній Turkish Airlines і Pegasus Airlines, вимоги щодо ПЛР-тестів, окрім мандрівників з України, також знімуть з авіапасажирів, які вилітають з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Влада залишила в силі правило, яке вимагає від пасажирів заповнити спеціальну форму перед вильотом до Туреччини. У ній необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

Після заповнення даних система генерує Hes-код, який необхідно пред'являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою Hes-коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося - повідомляють її.

Зараз авіапасажири з усіх країн, які слідують до Туреччини, повинні пройти за свій рахунок ПЛР-тест на коронавірус. З моменту здачі аналізу до моменту вильоту літака повинно пройти не більше 72 годин. Тест повинен показати негативний результат. Це свідчить, що людина не хвора.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні з 29 квітня по 17 травня в Туреччині діє повний локдаун. Однак міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой заявив, що обмеження не торкнуться туристів з інших країн.

Теми: Туреччинакоронавірустуризм


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