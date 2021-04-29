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Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины

Четверг, 29 апреля 2021, 16:35
Фото с Facebook Международный аэропорт "Борисполь"

Турция отменит требование ПЦР-тестов для авиапассажиров из Украины с 15 мая.

Об этом сообщает издание Avianews.com со ссылкой на информацию от турецких авиаперевозчиков, пишет "Европейская правда".

По данным турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines, требования по ПЦР-тестам, кроме путешественников из Украины, также снимут с авиапассажиров, вылетающих из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Власти оставили в силе правило, требующее от пассажиров заполнить специальную форму перед вылетом в Турцию. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью Hes-кода власти контролируют, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло – сообщают ему.

Сейчас авиапассажиры из всех стран, которые следуют в Турцию, должны пройти за свой счет ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента вылета самолета должно пройти не более 72 часов. Тест должен показать отрицательный результат. Это свидетельствует, что человек не болен.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая в Турции действует полный локдаун. Однако министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что ограничения не коснутся туристов из других стран.

Темы: Турциякоронавирустуризм


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