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Втілювали ідеї "народовладдя": на Миколаївщині створили фейкову сільраду

Четвер, 29 квітня 2021, 16:58
Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала діяльність фейкової сільради на Миколаївщини, яку ініціював місцевий прибічник ідеології так званого "народовладдя".

Джерело: СБУ

Деталі: У спецслужбі встановили, що зловмисник ініціював збори односельців, які незаконно обрали його новим "новим сільським головою". Новий "очільник села" підготував низку документів, які, на думку його кураторів, мали легалізувати "орган самоврядування". Він також розміщував у соцмережах повідомлення про свою "діяльність". 

Керівник фейкового органу брав також участь у "всеукраїнському національному конгресі" у грудні 2020 року в Києві. Захід мав на меті створити систему паралельних органів влади в Україні.

Під час обшуків у "сільського голови" було вилучено печатку так званого органу місцевого самоврядування – "Держава Україна. Орган місцевого самоврядування". Він використовував її при листуванні з державними установами України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за статтею "Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи". 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: СБУ


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