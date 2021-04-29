Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воплощали идеи "народовластия": на Николаевщине создали фейковый сельсовет

Четверг, 29 апреля 2021, 16:58
Воплощали идеи народовластия: на Николаевщине создали фейковый сельсовет
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала деятельность фейкового сельсовета на Николаевщине, которую инициировал местный сторонник идеологии так называемого "народовластия".

Источник: СБУ

Детали: В спецслужбе установили, что злоумышленник инициировал собрание односельчан, незаконно избрали его новым "новым сельским головой". Новый "глава села" подготовил ряд документов, которые, по мнению его кураторов, должны были легализовать "орган самоуправления". Он также размещал в соцсетях сообщения о своей "деятельности".

Руководитель фейкового органа принимал также участие в "всеукраинском национальном конгрессе" в декабре 2020 году в Киеве. Целью мероприятия было создание системы параллельных органов власти в Украине.

Во время обысков в "сельского головы" было изъято печать так называемого органа местного самоуправления – "Государство Украина. Орган местного самоуправления". Он использовал ее при переписке с государственными учреждениями Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении по статье "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица".

Напомним:

  • На Кировоградщине создавали псевдоорганы местной власти, от имени которых требовали от предприятий и учреждений передать имущество на баланс.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: