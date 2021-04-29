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Воплощали идеи "народовластия": на Николаевщине создали фейковый сельсовет

Четверг, 29 апреля 2021, 16:58

Служба безопасности Украины задокументировала деятельность фейкового сельсовета на Николаевщине, которую инициировал местный сторонник идеологии так называемого "народовластия".

Источник: СБУ

Детали: В спецслужбе установили, что злоумышленник инициировал собрание односельчан, незаконно избрали его новым "новым сельским головой". Новый "глава села" подготовил ряд документов, которые, по мнению его кураторов, должны были легализовать "орган самоуправления". Он также размещал в соцсетях сообщения о своей "деятельности".

Руководитель фейкового органа принимал также участие в "всеукраинском национальном конгрессе" в декабре 2020 году в Киеве. Целью мероприятия было создание системы параллельных органов власти в Украине.

Во время обысков в "сельского головы" было изъято печать так называемого органа местного самоуправления – "Государство Украина. Орган местного самоуправления". Он использовал ее при переписке с государственными учреждениями Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении по статье "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица".

Напомним:

  • На Кировоградщине создавали псевдоорганы местной власти, от имени которых требовали от предприятий и учреждений передать имущество на баланс.

Украинская правда
Темы: СБУ


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