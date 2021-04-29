В Молдову в п'ятницю доставлять другу партію "Спутника V"

В аеропорт Кишинева 30 квітня доставлять другу партію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомили в пресслужбі парламенту Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У відомстві не уточнили, скільки доз вакцини "Спутник V" доставлять.

Молдова отримала першу партію "Спутника V" як гуманітарну допомогу у суботу, 24 квітня. Вантаж супроводжував експрезидент Молдови, лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон і два депутати Держдуми РФ.

Саме Додон найактивніше просував питання російської вакцини для Молдови, президентка Мая Санду не є противником отримання "Спутніка" та зверталася з таким листом до Владіміра Путіна.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX.