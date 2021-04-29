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В Молдову в пятницу доставят вторую партию "Спутника V"

Четверг, 29 апреля 2021, 17:45

В аэропорт Кишинева 30 апреля доставят вторую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщили в пресс-службе парламента Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В ведомстве не уточнили, сколько доз вакцины "Спутник V" доставят.

Молдова получила первую партию "Спутника V" в качестве гуманитарной помощи в субботу, 24 апреля. Груз сопровождал экс-президент Молдовы, лидер "Партии социалистов" Игорь Додон и два депутата Госдумы РФ.

Именно Додон активно продвигал вопрос российской вакцины для Молдовы, президент Майя Санду не является противником получения "Спутник" и обращалась с таким письмом к Владимиру Путину.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.

Темы: МолдовавакцинацияРосcия


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