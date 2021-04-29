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Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Четвер, 29 квітня 2021, 17:53
Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

За поданням СБУ міністерство культури включило реп-виконавця та музиканта Алішера Валєєва зі псевдонімом Моргенштерн до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Джерело: пресслужба Міністерства культури

Дослівно: "Від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці".

Деталі: 22 квітня до міністерства культури надійшов лист від Служби безпеки про включення до відповідного переліку російського репера.

Наразі у списку майже 200 осіб.

Моргенштерн син російської підприємиці Марини Валяєвої, котра володіла мережею квіткових магазинів. Валяєва укладала багато контрактів із держструктурами РФ, але продала бізнес.

Наразі деякі блогери РФ звинувачують російського співака у співпраці з владою. Зокрема, у тому, що він лобіює деякі проєкти для влади Москви чи інших російських держвідомств. 

Нагадаємо: 

  • Навесні 2021 року російський репер заявляв, що збирається в Україну з концертами. 
  • Інформація про гастролі Моргенштерна в Україні викликала критику в соцмережах. 
  • Згодом він заявив, що не поїде в Україну, тому що йому страшно. 
  • У 2019 році Моргенштерн висміяв траур, який оголосили після пожежі в одеському коледжі. Це сталося під час його виступу в Одесі, в день, коли було оголошено жалобу за загиблими.

Українська правда

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Теми: РосіякультураМінкультури
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