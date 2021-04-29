Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Четвер, 29 квітня 2021, 17:53
За поданням СБУ міністерство культури включило реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера із превдонімом Моргенштерн до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
Джерело: пресслужба Міністерства культури
Дослівно: "Від 28 квітня 2021 реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера Тагіровича було включено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці".
Деталі: 22 квітня до міністерства культури надійшов лист від Служби безпеки про включення до відповідного переліку російського репера.
Українська правда