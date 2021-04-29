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Моргенштерна включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Четверг, 29 апреля 2021, 17:53
Моргенштерна включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

По представлению СБУ министерство культуры включило рэп-исполнителя и музыканта Алишера Валеева с псевдонимом Моргенштерн в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: пресс-служба Министерства культуры

Дословно: "От 28 апреля 2021 года рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагирович был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности".

Детали: 22 апреля в министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в соответствующий перечень российского рэпера.

Сейчас в списке почти 200 человек.

Моргенштерн сын российской предпринимательницы Марины Валяев, которая владела сетью цветочных магазинов. Валяева заключала много контрактов с госструктурами РФ, но продала бизнес.

Сейчас некоторые блоггеры РФ обвиняют российского певца в сотрудничестве с властью. В частности, в том, что он лоббирует некоторые проекты для власти Москвы или других российских госведомств.

Напомним:

  • Весной 2021 года российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами.
  • Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях.
  • Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
  • В 2019 году Моргенштерн высмеял траур, который объявили после пожара в одесском институте. Это произошло во время его выступления в Одессе, в день, когда был объявлен траур по погибшим.

Украинская правда

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Темы: РосcиякультураМинкультуры
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