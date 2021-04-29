Моргенштерна включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины
По представлению СБУ министерство культуры включило рэп-исполнителя и музыканта Алишера Валеева с псевдонимом Моргенштерн в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
Источник: пресс-служба Министерства культуры
Дословно: "От 28 апреля 2021 года рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагирович был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности".
Детали: 22 апреля в министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в соответствующий перечень российского рэпера.
Сейчас в списке почти 200 человек.
Моргенштерн сын российской предпринимательницы Марины Валяев, которая владела сетью цветочных магазинов. Валяева заключала много контрактов с госструктурами РФ, но продала бизнес.
Сейчас некоторые блоггеры РФ обвиняют российского певца в сотрудничестве с властью. В частности, в том, что он лоббирует некоторые проекты для власти Москвы или других российских госведомств.
Напомним:
- Весной 2021 года российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами.
- Информация о гастролях Моргенштерна в Украине вызвала критику в соцсетях.
- Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.
- В 2019 году Моргенштерн высмеял траур, который объявили после пожара в одесском институте. Это произошло во время его выступления в Одессе, в день, когда был объявлен траур по погибшим.