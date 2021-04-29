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Моргенштерна включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Четверг, 29 апреля 2021, 17:53

По представлению СБУ министерство культуры включило рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера с превдонимом Моргенштерн в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: пресс-служба Министерства культуры

Дословно: "От 28 апреля 2021 года рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера Тагирович был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности".

Детали: 22 апреля в министерство культуры пришло письмо от Службы безопасности о включении в соответствующий перечень российского рэпера.

Темы: РосcиякультураМинкультуры


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