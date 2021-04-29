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Рада скасувала "листи щастя" для водіїв, які швидко сплатили штраф

Четвер, 29 квітня 2021, 18:00
Фото з сайту ВР

Верховна Рада скасувала обов’язкове надсилання на поштову адресу водіїв постанов про адмінпорушення, штраф за якими вже сплачений.

Джерело: засідання парламенту 29 квітня

Деталі: За прийняття проєкту закону №5058 у цілому проголосували 305 нардепів.

Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" викладає у новій редакції ч. 7. ст. 2791 КУпАП, яка стосується надсилання постанов.

Згідно з пояснювальною запискою, для водіїв-порушників, які сплачують штраф у перші 10 днів, діє 50% знижка, тому абсолютна більшість автолюбителів сплачують штрафи у перші дні після порушення, не чекаючи "листів щастя".

Водночас, згідно з КУпАП, оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності незалежно від погашення штрафу обов’язково надсилається на поштову адресу власника чи водія авто.

У цій постанові не вказується, що штраф по ній вже оплачений, тому деякі громадяни "отримують додатковий стрес і оплачують її ще раз".

Також зазначається, що на друк постанов витрачаються значні кошти (друк та відправка адміністративної постанови правопорушнику коштують 51 грн. 06 коп. (в т.ч. вартість друку – 9,06 грн., послуги АТ "Укрпошта" – 42 грн.)).

Прийнятий закон скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адмінправопорушення, за якими вже сплачений штраф.

Ірина Балачук, УП
Теми: автоштрафизаконодавство


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