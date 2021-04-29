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Рада отменила "письма счастья" для водителей, которые быстро оплатили штраф

Четверг, 29 апреля 2021, 18:00
Фото с сайта ВР

Верховная Рада отменила обязательное направление на почтовый адрес водителей постановлений об админнарушении, штраф по которым уже оплачен.

Источник: заседание парламента 29 апреля

Детали: За принятие проекта закона №5058 в целом проголосовали 305 нардепов.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" излагает в новой редакции ч. 7. ст. 2791 КУоАП, которая касается направления постановлений.

Согласно пояснительной записке, для водителей-нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка, поэтому абсолютное большинство автолюбителей платят штрафы в первые дни после нарушения, не дожидаясь "писем счастья".

В то же время, согласно КУоАП, оригинал постановления о привлечении к административной ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или водителя авто.

В этом постановлении не указывается, что штраф по нему уже оплачен, поэтому некоторые граждане "получают дополнительный стресс и оплачивают его еще раз".

Также отмечается, что на печать постановлений тратятся значительные средства (печать и отправка административного постановления правонарушителю стоят 51 грн. 06 коп. (в т.ч. стоимость печати – 9,06 грн., услуги АО "Укрпочта" – 42 грн.)).

Принятый закон отменяет необходимость отправки на почтовый адрес нарушителя постановлений об административных правонарушениях, по которым уже уплачен штраф.

Ирина Балачук, УП
Темы: автоштрафызаконодательство


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