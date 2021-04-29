Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада отменила "письма счастья" для водителей, которые быстро оплатили штраф

Четверг, 29 апреля 2021, 18:00
Рада отменила письма счастья для водителей, которые быстро оплатили штраф
Фото с сайта ВР

Верховная Рада отменила обязательное направление на почтовый адрес водителей постановлений об админнарушении, штраф по которым уже оплачен.

Источник: заседание парламента 29 апреля

Детали: За принятие проекта закона №5058 в целом проголосовали 305 нардепов.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" излагает в новой редакции ч. 7. ст. 2791 КУоАП, которая касается направления постановлений.

Согласно пояснительной записке, для водителей-нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка, поэтому абсолютное большинство автолюбителей платят штрафы в первые дни после нарушения, не дожидаясь "писем счастья".

В то же время, согласно КУоАП, оригинал постановления о привлечении к административной ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или водителя авто.

В этом постановлении не указывается, что штраф по нему уже оплачен, поэтому некоторые граждане "получают дополнительный стресс и оплачивают его еще раз".

Также отмечается, что на печать постановлений тратятся значительные средства (печать и отправка административного постановления правонарушителю стоят 51 грн. 06 коп. (в т.ч. стоимость печати – 9,06 грн., услуги АО "Укрпочта" – 42 грн.)).

Принятый закон отменяет необходимость отправки на почтовый адрес нарушителя постановлений об административных правонарушениях, по которым уже уплачен штраф.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: автоштрафызаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
авто
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
В немецком Эрдманнгаузене будут штрафовать за хлопанье дверью авто
В Киев вернулся словацкий сервис такси, который ушел с рынка в 2017 году
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: