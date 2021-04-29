Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МЗС Росії відреагувало на заяву посла України про відновлення ядерного статусу

Четвер, 29 квітня 2021, 19:05

МЗС Росії розглядає заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника про можливість відновлення ядерного статусу як спробу шантажу західних країн.

Про це заявила в четвер на брифінгу офіційна представниця міністерства Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Ми розглядаємо заяву посла як абсолютно нерозумну спробу шантажувати країни Заходу міфічним ядерним потенціалом Києва заради того, щоб ще раз спробувати випросити якісь преференції собі у відносинах з НАТО", - сказала вона.

Захарова також заявила, що висловлювання посла некоректні, бо "ця держава ніколи не володіла статусом ядерної держави". Вона додала, оскільки мова йде про ядерну зброю, "повинні бути якісь правові рамки, в яких робляться подібні заяви".

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Deutschlandfunk закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

На тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник також закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, в контексті швидкого приєднання країни до НАТО.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Енергетичне ембарго, відключення від SWIFT: Європарламент пропонує покарання для РФ за нову агресію

Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Альперін судиться за відібраний Зеленським паспорт

Туреччина з 15 травня скасує вимогу ПЛР-тесту для авіапасажирів з України

Наглядова рада "Нафтогазу" не згодна з оцінкою Кабміном роботи групи у 2020 році – звернення

Разумков: Підстав для розпуску Верховної Ради – немає

Усі новини...
Останні новини
19:22
В окупованій Ялті скасовують графіки подачі води
19:05
МЗС Росії відреагувало на заяву посла України про відновлення ядерного статусу
18:49
Рада схвалила випуск ОВДП на 20 млрд для програми доступної іпотеки
18:33
фото"Слуги" засудили марш на честь СС "Галичина" та обурилися бездіяльністю влади Києва
18:06
Гривня на закритті міжбанку трохи зміцнилась
18:05
Енергетичне ембарго, відключення від SWIFT: Європарламент пропонує покарання для РФ за нову агресію
18:00
Рада скасувала "листи щастя" для водіїв, які швидко сплатили штраф
17:57
Суд залишив Семенченка під вартою 
17:53
Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
17:45
В Молдову в п'ятницю доставлять другу партію "Спутника V"
Усі новини...