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МЗС Росії відреагувало на заяву посла України про відновлення ядерного статусу

Четвер, 29 квітня 2021, 19:05
МЗС Росії відреагувало на заяву посла України про відновлення ядерного статусу

МЗС Росії розглядає заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника про можливість відновлення ядерного статусу як спробу шантажу західних країн.

Про це заявила в четвер на брифінгу офіційна представниця міністерства Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Ми розглядаємо заяву посла як абсолютно нерозумну спробу шантажувати країни Заходу міфічним ядерним потенціалом Києва заради того, щоб ще раз спробувати випросити якісь преференції собі у відносинах з НАТО", - сказала вона.

Захарова також заявила, що висловлювання посла некоректні, бо "ця держава ніколи не володіла статусом ядерної держави". Вона додала, оскільки мова йде про ядерну зброю, "повинні бути якісь правові рамки, в яких робляться подібні заяви".

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю Deutschlandfunk закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

На тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник також закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, в контексті швидкого приєднання країни до НАТО.

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