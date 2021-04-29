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МИД России отреагировал на заявление посла Украины о восстановлении ядерного статуса

Четверг, 29 апреля 2021, 19:05
МИД России отреагировал на заявление посла Украины о восстановлении ядерного статуса

МИД России рассматривает заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о возможности восстановления ядерного статуса как попытку шантажа западных стран.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Мы рассматриваем заявление посла как совершенно неразумную попытку шантажировать страны Запада мифическим ядерным потенциалом Киева ради того, чтобы еще раз попытаться выпросить какие-то преференции себе в отношениях с НАТО", - сказала она.

Захарова также заявила, что высказывания посла некорректны, так как "это государство никогда не обладало статусом ядерной державы". Она добавила, поскольку речь идет о ядерном оружии, "должны быть какие-то правовые рамки, в которых делаются подобные заявления".

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Deutschlandfunk призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

На фоне обострения агрессии России посол Украины Андрей Мельник также призвал Германию оказать большую поддержку Украине, в частности, в контексте быстрого присоединения страны к НАТО.

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