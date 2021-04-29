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Нацкомісія реабілітувала останнього розстріляного бійця УПА в СРСР

Четвер, 29 квітня 2021, 20:37

Національна комісія з реабілітації жертв політичних репресій у четвер, 29 квітня, реабілітувала Івана Гончарука - ветерана Української повстанської армії, якого розстріляла радянська влада у1989 році.

Джерело: член нацкомісії, співробітник Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак у Facebook

Пряма мова Бірчака: "Останнього розстріляного совєтами бандерівця реабілітовано!

Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім'я Івану Гончаруку.

1989 рік. Харківського 62-річного пенсіонера п’ять днів судили на Волині за звинуваченнями, за які він вже відсидів свій термін у концтаборі та був звільнений. Повстанця розстріляли за два роки до проголошення незалежності України.

Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця. До свідків були залученні діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВД".

Деталі: Бірчак розповів, що у 1944-1945 роках цим свідкам було по 10-12 років, а Гончаруку – 20. Проте вони впізнали його на фото, зробленому в 50 років.

Повстанця розстріляли у липні 1989 року в Києві.

Читати більше: Останній розстріляний бандерівець

Українська правда
Теми: УПАісторія


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