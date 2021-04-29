Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацкомиссия реабилитировала последнего расстрелянного бойца УПА в СССР

Четверг, 29 апреля 2021, 20:37
Нацкомиссия реабилитировала последнего расстрелянного бойца УПА в СССР

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в четверг, 29 апреля, реабилитировала Ивана Гончарука - ветерана Украинской повстанческой армии, которого расстреляла советская власть В1989 году.

Источник: член нацкомисии, сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак в Facebook

Прямая речь Бирчака "Последнего расстрелянного советами бандеровца реабилитировали!

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку. И очень рад, что стал к этому причастен.

1989 год. Харьковского 62-летнего пенсионера пять дней судили на Волыни по обвинению, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден. Повстанца расстреляли за два года до провозглашения независимости Украины.

Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В свидетели были привлечены дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД".

Детали: Бирчак рассказал, что в 1944-1945 годах этим свидетелям было по 10-12 лет, а Гончаруку - 20. Однако они узнали его на фото, сделанном в 50 лет.

Повстанца расстреляли в июле 1989 года в Киеве.

Читай больше: Последний расстрелян бандеровец

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УПАистория
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
УПА
Во Львове скончалась связистка командиров УПА Катерина Щерба
В возрасте 100 лет скончался сотенный УПА и Герой Украины Мирослав Симчич
Умер Герой Украины и сын командующего УПА Юрий Шухевич
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...