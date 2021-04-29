Нацкомиссия реабилитировала последнего расстрелянного бойца УПА в СССР

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в четверг, 29 апреля, реабилитировала Ивана Гончарука - ветерана Украинской повстанческой армии, которого расстреляла советская власть В1989 году.

Источник: член нацкомисии, сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак в Facebook

Прямая речь Бирчака "Последнего расстрелянного советами бандеровца реабилитировали!

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку. И очень рад, что стал к этому причастен.

1989 год. Харьковского 62-летнего пенсионера пять дней судили на Волыни по обвинению, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден. Повстанца расстреляли за два года до провозглашения независимости Украины.

Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В свидетели были привлечены дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД".

Детали: Бирчак рассказал, что в 1944-1945 годах этим свидетелям было по 10-12 лет, а Гончаруку - 20. Однако они узнали его на фото, сделанном в 50 лет.

Повстанца расстреляли в июле 1989 года в Киеве.

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