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Італія продовжила ковідні обмеження для мандрівників з Європи

Четвер, 29 квітня 2021, 23:05

Міністерство охорони здоров'я заявило, що Італія продовжила вже існуючі коронавірусні обмеження для мандрівників з інших європейських країн на 15 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Люди, які в'їжджають до Італії з інших європейських країн, повинні відбути п'ятиденний карантин і здати тест як до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції.

Уряд Італії також заборонив поїздки з Індії та Бангладеш на тлі побоювань через зростання числа випадків захворювання в регіоні.

Міністерство охорони здоров'я Італії повідомило, що в четвер у країні зареєстрували 288 смертей, пов'язаних з коронавірусом, тоді як днем раніше їх було 344. Щоденна кількість нових інфекцій зросла на 14 320 у порівнянні з 13 385 минулої доби.

Кількість пацієнтів у лікарнях з коронавірусом, не враховуючи хворих у реанімаціях, у четвер склала 19 351 в порівнянні з 19 860 днем ​​раніше.

Як відомо, ЄС працює над запуском "цифрового зеленого сертифіката" до літніх канікул. Він повинен поширюватися на всіх, хто був вакцинований проти коронавірусу, має негативний тест або недавно перехворів.

У четвер Європарламент узгодив свою переговорну позицію щодо пропозиції про отримання сертифіката для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.



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