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Италия продлила ковидные ограничения для путешественников из Европы

Четверг, 29 апреля 2021, 23:05

Министерство здравоохранения заявило, что Италия продлила уже существующие ковидные ограничения для путешественников из других европейских стран на 15 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Люди, которые въезжают в Италию из других европейских стран, должны отбыть пятидневный карантин и сдать тест как до прибытия, так и в конце периода изоляции.

Правительство Италии также запретило поездки из Индии и Бангладеш на фоне опасений из-за роста числа случаев заболевания в регионе.

Министерство здравоохранения Италии сообщило, что в четверг в стране зарегистрировали 288 смертей, связанных с коронавирусом, тогда как днем ​​ранее их было 344. Ежедневное количество новых инфекций выросло на 14 320 по сравнению с 13 385 в прошедшие сутки.

Количество пациентов в больницах с коронавирусом, не считая больных в реанимации, в четверг составило 19 351 по сравнению с 19 860 днем ​​ранее.

Как известно, ЕС работает над запуском "цифрового зеленого сертификата" до летних каникул. Он должен распространяться на всех, кто был вакцинирован против коронавируса, имеет отрицательный тест или недавно переболел.

В четверг Европарламент согласовал свою переговорную позицию по предложению о получении сертификата для подтверждения права на свободное передвижение в Европе во время пандемии.

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