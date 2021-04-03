Після засідання РНБО від роботи відсторонили понад 100 митників

Після засідання Ради Національної безпеки і оборони від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

Джерело: Держмитслужба

Дослівно: "Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України".

Деталі: У Держмитслужбі повідомляють, що, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

Зокрема, у територіальних органах відсторонені:

на Одеській митниці – 22 працівники;

на Закарпатській – 23 працівники;

на Київській – 8 працівників;

на Волинській – 23 працівники;

на Галицькій – 46 працівників;

на Буковинській – 3 працівники.

Що передувало: В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції.

Передісторія:

2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.

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