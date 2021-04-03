Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після засідання РНБО від роботи відсторонили понад 100 митників

Субота, 3 квітня 2021, 00:48
Після засідання РНБО від роботи відсторонили понад 100 митників

Після засідання Ради Національної безпеки і оборони від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.

Джерело: Держмитслужба

Дослівно: "Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені  сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України".

Деталі: У Держмитслужбі повідомляють, що, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

Зокрема, у територіальних органах відсторонені:

  • на Одеській митниці – 22 працівники;
  • на Закарпатській – 23 працівники;
  • на Київській – 8 працівників;
  • на Волинській – 23 працівники;
  • на Галицькій – 46 працівників;
  • на Буковинській – 3 працівники.

Що передувало: В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції.

Передісторія:

Читайте також: Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперина

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: митницяРНБОконтрабанда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
митниця
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення – митниця
ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: