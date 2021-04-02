В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції
П'ятниця, 2 квітня 2021, 20:27
До санкційного списку топконтрабандистів, проти яких Україна ввела санкції 2 квітня, потрапили "король контрабанди" Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух та інші.
Джерело: поінформований співрозмовник УП в РНБО
Деталі: Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.
Окремо під санкції потрапили 11 російських компаній включно із Росспівробітництвом.
Перелік контрабандистів:
- Іван Бокало (зареєстрований – Львів)
- Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай")
- Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області)
- Олександр Єрімічук (Чернівці)
- Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
- Вадим Альперін (Одеса)
- Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок)
- Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями)
- Олександр Кравченко (Одеса)
- Володимир Дідух ((львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда")
Що було раніше: 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.
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Українська правда