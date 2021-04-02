В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції

У Раді нацбезпеки й оборони України оприлюднили перелік з топ-10 українських контрабандистів, проти яких ввели санкції 2 квітня.

Джерело: співрозмовник УП в РНБО

Деталі: Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

Перелік контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів) Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області) Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області) Олександр Єрімічук (Чернівці) Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області) Вадим Альперін (Одеса) Олександр Чудаков (Одеса) Віктор Шерман (Одеса) Олександр Кравченко (Одеса) Володимир Дідух (Львів)

Що було раніше: 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.