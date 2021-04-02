В РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції

До санкційного списку топконтрабандистів, проти яких Україна ввела санкції 2 квітня, потрапили "король контрабанди" Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух та інші.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в РНБО

Деталі: Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

Окремо під санкції потрапили 11 російських компаній включно із Росспівробітництвом.

Перелік контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів) Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай") Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області) Олександр Єрімічук (Чернівці) Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області) Вадим Альперін (Одеса) Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексголови Нацполіції Одещини Дмитра Головіна щодо розкрадання речових доказів (цигарок) Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями) Олександр Кравченко (Одеса) Володимир Дідух ((львівський кримінальний авторитет, відомий за прізвиськом "Вова Морда")

Що було раніше: 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.

Читайте також: Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперина