У Нідерландах призупиняють вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca

У Нідерландах Міністерство охорони здоров'я призупиняє вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca осіб, молодших 60 років.

Джерело: DW, сайт уряду Нідерландів

Деталі: Таке рішення уряду Нідерландів викликане тим, що у країні виявили 5 випадків тромбозу в жінок віком від 25 до 65 років після щеплення препаратом AstraZeneca.

Також до такого кроку спонукав нещодавній летальний випадок жінки, котра отримала щеплення цим препаратом.

Унаслідок розпорядження скасовано близько 10 тисяч запланованих щеплень, йдеться в повідомленні.

Водночас у МОЗ Нідерландів запевнили, що цей захід носить тимчасовий характер.

Тим часом у самій компанії-розробнику вакцини запевнили, що готові до тісної й широкої співпраці з органами влади Нідерландів щодо будь-якого питання стосовно препарату.

Передісторія:

У березні Нідерланди призупиняли використання вакцини компанії AstraZeneca проти COVID-19.

Німецькі експерти заявляють, що люди, молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.