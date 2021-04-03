Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нідерландах призупиняють вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca

Субота, 3 квітня 2021, 03:57
У Нідерландах призупиняють вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca

У Нідерландах Міністерство охорони здоров'я призупиняє вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca осіб, молодших 60 років.

Джерело: DW, сайт уряду Нідерландів

Деталі: Таке рішення уряду Нідерландів викликане тим, що у країні виявили 5 випадків тромбозу в жінок віком від 25 до 65 років після щеплення препаратом AstraZeneca.

Також до такого кроку спонукав нещодавній летальний випадок жінки, котра отримала щеплення цим препаратом.

Унаслідок розпорядження скасовано близько 10 тисяч запланованих щеплень, йдеться в повідомленні.

Водночас у МОЗ Нідерландів запевнили, що цей захід носить тимчасовий характер.

Тим часом у самій компанії-розробнику вакцини запевнили, що готові до тісної й широкої співпраці з органами влади Нідерландів щодо будь-якого питання стосовно препарату.

Передісторія:

  • У березні Нідерланди призупиняли використання вакцини компанії AstraZeneca проти COVID-19.
  • Німецькі експерти заявляють, що люди, молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.

Теми: Нідерландивакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Нідерланди
Нідерланди приєднаються до ініціативи G7 про "гарантії безпеки" для України
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: