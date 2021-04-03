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На Донбасі за добу 21 обстріл, поранено двох військових і цивільного

Субота, 3 квітня 2021, 08:12

Протягом доби 2 квітня було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, внаслідок чого поранено двох українських військових та одного цивільного.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ",  неподалік населених пунктів Золоте-4  та Новоолександрівка російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку селища Новолуганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям надано медичну допомогу.

Крім того, в районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.

Станом на 7 годину ранку 3 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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