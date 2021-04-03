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У Молдові викрали українського суддю Чауcа

Субота, 3 квітня 2021, 19:19

Оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві суддю Миколу Чауcа, який у 2016 році втік з України в Молдову, викрали.

Джерело: молдовський портал NewsMaker з посиланням на адвоката Чауса Юліана Балана і поліцію Кишинева

Пряма мова адвоката: "Важливе оголошення для адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд. Прошу всіх, хто володіє інформацією про це, повідомити поліції".

Деталі: За словами Балана, група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

При цьому прес-секретар поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення. Вона сказала, що "чоловіка у віці 54 років викрали три людини". У поліції зазначили, що інцидент стався в Кишиневі, біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили про те, що трапилося, о 13:15. Правоохоронці з'ясовують обставини події, порушено кримінальну справу.

Що передувало: У середині березня повідомлялось, що Молдова остаточно відмовила у наданні політичного притулку скандально відомому українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку.

Передісторія:

  • Чаус на посаді судді займався багатьма резонансними справами. Він приймав рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому "Юра Єнакіївський" зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії в Монако
  • 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні.

Теми: Молдовакорупціясуд


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