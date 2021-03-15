Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова остаточно відмовилась дати притулок судді Чаусу - ЗМІ

Понеділок, 15 березня 2021, 14:15

Молдова остаточно відмовила у наданні політичного притулку скандально відомому українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який посилається на молдовські ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення винесла колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

Передісторія:

  • 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
  • У жовтні 2017-го Чаус подав клопотання про надання політичного притулку, але Молдова його відхилила.
  • Після цього він подав до суду на тодішнього президента Молдови Ігоря Додона.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧаусМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Чаус
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
На Чернігівщині починають відновлювати критичну інфраструктуру – ОВА
Суддю Чауса вивозив депутат Порошенка, до того з ним контактував заступник голови ОПУ Зеленського – офіційні допити
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: