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Молдова остаточно відмовилась дати притулок судді Чаусу - ЗМІ

Понеділок, 15 березня 2021, 15:15

Молдова остаточно відмовила у наданні політичного притулку скандально відомому українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який посилається на молдовські ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення винесла колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

Передісторія:

  • 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
  • 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
  • 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
  • У жовтні 2017-го Чаус подав клопотання про надання політичного притулку, але Молдова його відхилила.
  • Після цього він подав до суду на тодішнього президента Молдови Ігоря Додона.

Теми: судМолдова


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