Молдова остаточно відмовилась дати притулок судді Чаусу - ЗМІ
Понеділок, 15 березня 2021, 14:15
Молдова остаточно відмовила у наданні політичного притулку скандально відомому українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", який посилається на молдовські ЗМІ
Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення винесла колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
- 6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
- 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
- У жовтні 2017-го Чаус подав клопотання про надання політичного притулку, але Молдова його відхилила.
- Після цього він подав до суду на тодішнього президента Молдови Ігоря Додона.