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Pfizer розпочинає поставки американської вакцини у Мексику

П'ятниця, 30 квітня 2021, 03:52
Pfizer розпочинає поставки американської вакцини у Мексику

Постачання вакцини Pfizer Inc проти COVID-19 зі Сполучених Штатів до Мексики може розпочатися вже цього тижня.

Джерело: Reuters з посиланням на джерело

Поставка вакцини, виробленої на заводі компанії Pfizer у штаті Мічиган, є першою після того, як наприкінці березня минув термін дії обмежень Трампа на експорт доз.

Зазначається, що наразі Pfizer відправив до Мексики понад 10 мільйонів доз, ставши найбільшим постачальником вакцини проти COVID-19 у цій країні.

Міністерство охорони здоров'я Мексики заявило, що цього тижня отримають від Pfizer 2 мільйони доз.

Нагадаємо: Експериментальні таблетки від Pfizer для лікування COVID-19 при перших ознаках можуть з’явитися у доступі до кінця 2021 року, повідомив CNBC генеральний директор компанії Альберт Бурла.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАМексикавакцинація
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