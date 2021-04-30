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Pfizer начинает поставки американской вакцины в Мексику

Пятница, 30 апреля 2021, 03:52

Поставка вакцины Pfizer Inc против COVID-19 из США в Мексику может начаться уже на этой неделе.

Источник: Reuters со ссылкой на источник

Поставка вакцины, произведенной на заводе компании Pfizer в штате Мичиган, является первой после того, как в конце марта истек срок действия ограничений Трампа на экспорт доз.

Отмечается, что в настоящее время Pfizer отправил в Мексику более 10 млн доз, став крупнейшим поставщиком вакцины против COVID-19 в этой стране.

Министерство здравоохранения Мексики заявил, что на этой неделе получат от Pfizer 2 миллиона доз.

Напомним: Экспериментальные таблетки от Pfizer для лечения COVID-19 при первых признаках могут появиться в доступе к концу 2021, сообщил CNBC генеральный директор компании Альберт Бурла. 

Темы: СШАМексикавакцинация


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