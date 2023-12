Щонайменше 44 людини загинули та близько 150 постраждали у тисняві під час фестивалю Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю.

Джерело: DW з посиланням на екстрені служби Ізраїлю, Associated Press

Деталі: Тиснява виникла, коли велика кількість людей виходили з місця проведення фестивалю через вузький прохід. В якийсь момент деякі учасники фестивалю посковзнулися на слизьких сходах, після чого люди почали падати один на одного. Деякі ЗМІ писали, що паніка почалася після того, як обвалилася частина трибун.

Повідомлялося, що екстрені служби та машини швидкої "надають допомогу десяткам поранених", у тому числі "20 пацієнтів у критичному стані".

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав інцидент "жахливою катастрофою" і додав: "Ми всі молимося за одужання потерпілих".

Президент Реувен Рівлін також зазначив, що він стежив за повідомленнями Мерона і молився про одужання постраждалих.

