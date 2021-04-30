Щонайменше 44 людини загинули та близько 150 постраждали у тисняві під час фестивалю Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю.

Джерело: DW з посиланням на екстрені служби Ізраїлю, Associated Press

Деталі: Тиснява виникла, коли велика кількість людей виходили з місця проведення фестивалю через вузький прохід. В якийсь момент деякі учасники фестивалю посковзнулися на слизьких сходах, після чого люди почали падати один на одного. Деякі ЗМІ писали, що паніка почалася після того, як обвалилася частина трибун.

🇮🇱 | TRAGEDIA EN ISRAEL: Momentos antes de la estampida en Meron, Israel. pic.twitter.com/njv2eCGWFm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 30, 2021

Повідомлялося, що екстрені служби та машини швидкої "надають допомогу десяткам поранених", у тому числі "20 пацієнтів у критичному стані".

Dozens were crushed to death at major religious festival in Israel overnight



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Read more: https://t.co/hnmXLAqsEM#israelstampede pic.twitter.com/myiSws4SlO — The Independent (@Independent) April 30, 2021

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав інцидент "жахливою катастрофою" і додав: "Ми всі молимося за одужання потерпілих".

Президент Реувен Рівлін також зазначив, що він стежив за повідомленнями Мерона і молився про одужання постраждалих.

#Meron: At least 44 people have been killed in a stampede at the Lag B'Omer festival at the foot of Mount Meron, northeast Israel.pic.twitter.com/cr4uQefLkH — I.E.N. (@BreakingIEN) April 30, 2021

Додамо, що суть фестивалю полягає в тому, що ультраортодоксальні євреї збираються на могилі рабина Шимона Бар Йочай на горі Мерон.

Влада дозволила 10 тисячам людей зібратися на місці могили, але організатори повідомили, що було зарезервовано понад 650 автобусів з усієї країни, що привезли до гори Мерон 30 тисяч паломників.

Для забезпечення порядку під час події було задіяно близько 5000 поліцейських, при цьому поліція закликала паломників уникати інцидентів під час свята.

Свято влаштували, незважаючи на застереження медиків щодо ковід-обмежень.

Нагадаємо: Внаслідок тисняви на початку січня 2020 року ​​під час похорону іранського генерала Касема Сулеймані у м.Кермані загинули 35 осіб, не менше 48 зазнали травм.