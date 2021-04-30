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В Ізраїлі десятки людей загинули у тисняві на релігійному святі

П'ятниця, 30 квітня 2021, 06:37

На півночі Ізраїлю, на горі Мерон, під час фестивалю Лаг ба-Омер через тисняву загинули десятки людей.

Джерело: DW з посиланням на екстрені служби Ізраїлю

Деталі: Крім того, для багатьох фестиваль закінчився травмуванням.

Рятувальні служби заявляють, що в результаті інциденту загинуло щонайменше 38 людей.

Екстрені служби та машини швидкої "надають допомогу десяткам поранених", у тому числі "20 пацієнтів у критичному стані".

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав інцидент "жахливою катастрофою" і додав: "Ми всі молимося за одужання потерпілих".

Президент Реувен Рівлін також зазначив, що він стежив за повідомленнями Мерона і молився про одужання постраждалих.

Додамо, що суть фестивалю полягає в тому, що ультраортодоксальні євреї збираються на могилі рабина Шимона Бар Йочай на горі Мерон.

Влада дозволила 10 тисячам людей зібратися на місці могили, але організатори повідомили, що було зафрахтовано понад 650 автобусів з усієї країни, що привело до Мерона 30 тисяч паломників.

Для забезпечення порядку під час події було задіяно близько 5000 поліцейських, при цьому поліція закликала паломників уникати інцидентів під час свята.

Свято влаштували, незважаючи на застереження медиків щодо ковід-обмежень.

Нагадаємо: Внаслідок тисняви на початку січня 2020 року ​​під час похорону іранського генерала Касема Сулеймані у м.Кермані загинули 35 осіб, не менше 48 зазнали травм. 

Теми: Ізраїль


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