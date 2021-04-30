На севере Израиля, на горе Мерон, во время фестиваля Лаг ба-Омер в давке погибли десятки людей.

Источник: DW со ссылкой на экстренные службы Израиля

Детали: Кроме того, для многих фестиваль закончился травмами.

Спасательные службы заявляют, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 38 человек.

По сообщениям, экстренные службы и машины скорой "оказывали помощь десяткам раненых", в том числе "20 пациентам в критическом состоянии".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "ужасной катастрофой" и добавил: "Мы все молимся за выздоровление пострадавших".

Президент Ривлин также отметил, что он следил за сообщениями Мерона и молился о выздоровлении пострадавших.

Добавим, что суть фестиваля заключается в том, что ультраортодоксальные евреи собираются на могиле раввина Шимона Бар Йочай на горе Мерон.

Власти разрешили 10 тысячам человек собраться на месте могилы, но организаторы сообщили, что было зарезервировано более 650 автобусов со всей страны, что привело к Мерона 30000 паломников.

Для обеспечения порядка во время происшествия было задействовано около 5000 полицейских, при этом полиция призвала паломников избегать инцидентов во время праздника.

Праздник устроили, несмотря на предостережения медиков о ковид-ограничениях.

Напомним: В результате давки в начале января 2020 года во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани в г.Кермане погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы.