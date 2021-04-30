По меньшей мере 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.

Источник: DW со ссылкой на экстренные службы Израиля, Associated Press

Детали: Давка возникла, когда большое количество людей выходили с места проведения фестиваля через узкий проход. В какой-то момент некоторые участники фестиваля поскользнулись на скользких ступеньках, после чего люди начали падать друг на друга. Некоторые СМИ писали, что паника началась после того, как обвалилась части трибун.

🇮🇱 | TRAGEDIA EN ISRAEL: Momentos antes de la estampida en Meron, Israel. pic.twitter.com/njv2eCGWFm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 30, 2021

Сообщалось, что экстренные службы и машины скорой "оказывали помощь десяткам раненых", в том числе "20 пациентам в критическом состоянии".

Dozens were crushed to death at major religious festival in Israel overnight



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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "ужасной катастрофой" и добавил: "Мы все молимся за выздоровление пострадавших".

Президент Ривлин также отметил, что он следил за сообщениями Мерона и молился о выздоровлении пострадавших.

#Meron: At least 44 people have been killed in a stampede at the Lag B'Omer festival at the foot of Mount Meron, northeast Israel.pic.twitter.com/cr4uQefLkH — I.E.N. (@BreakingIEN) April 30, 2021

Добавим, что суть фестиваля заключается в том, что ультраортодоксальные евреи собираются на могиле раввина Шимона Бар Йочай на горе Мерон.

Власти разрешили 10 тысячам человек собраться на месте могилы, но организаторы сообщили, что было зарезервировано более 650 автобусов со всей страны, что привезли к горе Мерон 30000 паломников.

Для обеспечения порядка во время происшествия было задействовано около 5000 полицейских, при этом полиция призвала паломников избегать инцидентов во время праздника.

Праздник устроили, несмотря на предостережения медиков о ковид-ограничениях.

Напомним: В результате давки в начале января 2020 года во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани в г.Кермане погибли 35 человек, не менее 48 получили травмы.