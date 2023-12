По меньшей мере 44 человека погибли и около 150 пострадали в давке во время фестиваля Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля.

Источник: DW со ссылкой на экстренные службы Израиля, Associated Press

Детали: Давка возникла, когда большое количество людей выходили с места проведения фестиваля через узкий проход. В какой-то момент некоторые участники фестиваля поскользнулись на скользких ступеньках, после чего люди начали падать друг на друга. Некоторые СМИ писали, что паника началась после того, как обвалилась части трибун.

Сообщалось, что экстренные службы и машины скорой "оказывали помощь десяткам раненых", в том числе "20 пациентам в критическом состоянии".

Dozens were crushed to death at major religious festival in Israel overnight Thread ⬇️ Read more: https://t.co/hnmXLAqsEM #israelstampede pic.twitter.com/myiSws4SlO

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент "ужасной катастрофой" и добавил: "Мы все молимся за выздоровление пострадавших".

Президент Ривлин также отметил, что он следил за сообщениями Мерона и молился о выздоровлении пострадавших.

#Meron: At least 44 people have been killed in a stampede at the Lag B'Omer festival at the foot of Mount Meron, northeast Israel.pic.twitter.com/cr4uQefLkH