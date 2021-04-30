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Погода на Великдень: денне тепло і дощі з грозами

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:31
Погода на Великдень: денне тепло і дощі з грозами

Вихідними в Україні теплішатиме, подекуди очікуються дощі з грозами.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Одразу хочу порадувати, що в Україні на свято буде тепло. Температура повітря у денні години очікується +15, +20 градусів, при наполегливішому сонечку +20, +24 градуси. Вночі, звичайно, свіжіше, але вже без заморозків: +7, +13, на північному заході та Заході +4, +10 градусів".

Деталі: 1 травня дощі пройдуть у західних та східних областях, на решті території України переважатиме суха погода.

У неділю, на Великдень, дощі передбачаються вночі в західних областях.

За словами Діденко, поступово, від ранку до вечора дощі з грозами прямуватимуть у східному напрямку і захоплюватимуть впродовж 2-го травня Північ, Центр, Південь (окрім Запоріжжя та Криму).

У східних областях на Великдень істотні опади малоймовірні.

У Києві в суботу опади не очікуються. Буде тепло й сонячно.

На Паску в столиці вночі буде зоряно, прохолодно, +9, +12 градусів.

Вдень 2-го травня почне прибувати комфортне тепло, збільшиться хмарність, посилиться південно-східний вітер і ввечері в неділю у Києві очікується гроза.

Українська правда

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Теми: погода
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