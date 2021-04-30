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Погода на Пасху: дневное тепло и дожди с грозами

Пятница, 30 апреля 2021, 11:31

На выходных в Украине будет тепло, местами ожидаются дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сразу хочу порадовать, что в Украине на праздник будет тепло. Температура воздуха в дневные часы ожидается +15, +20 градусов, при более настойчивом солнышке +20, +24 градуса. Ночью, конечно, свежее, но уже без заморозков: +7, +13, на северо-западе и западе +4, +10 градусов".

Детали: 1 мая дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье, на Пасху, дожди предполагаются ночью в западных областях.

По словам Диденко, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и захватывать в течение 2-го мая Север, Центр, Юг (кроме Запорожья и Крыма).

В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны.

В Киеве в субботу осадки не ожидаются. Будет тепло и солнечно.

На Пасху в столице ночью будет звездно, прохладно, +9, +12 градусов.

Днем 2 мая начнет прибывать комфортное тепло, увеличится облачность, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье в Киеве ожидается гроза.

Украинская правда
Темы: погода


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