Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода на Пасху: дневное тепло и дожди с грозами

Пятница, 30 апреля 2021, 11:31
Погода на Пасху: дневное тепло и дожди с грозами

На выходных в Украине будет тепло, местами ожидаются дожди с грозами.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сразу хочу порадовать, что в Украине на праздник будет тепло. Температура воздуха в дневные часы ожидается +15, +20 градусов, при более настойчивом солнышке +20, +24 градуса. Ночью, конечно, свежее, но уже без заморозков: +7, +13, на северо-западе и западе +4, +10 градусов".

Детали: 1 мая дожди пройдут в западных и восточных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье, на Пасху, дожди предполагаются ночью в западных областях.

По словам Диденко, постепенно, с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и захватывать в течение 2-го мая Север, Центр, Юг (кроме Запорожья и Крыма).

В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны.

В Киеве в субботу осадки не ожидаются. Будет тепло и солнечно.

На Пасху в столице ночью будет звездно, прохладно, +9, +12 градусов.

Днем 2 мая начнет прибывать комфортное тепло, увеличится облачность, усилится юго-восточный ветер и вечером в воскресенье в Киеве ожидается гроза.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
погода
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: