СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів, які закликали захопити владу в Україні

Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які закликали до захоплення державної влади і агітували приєднуватися до бойовиків ОРДЛО.

Джерело: СБУ

Дослівно: "У Києві викрито уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади, а також агітував приєднуватись до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО. Свої "публікації" він розміщував на декількох акаунтах у соціальних мережах".

Деталі: Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Чоловікові повідомили про підозру за ст. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) ККУ.

Крім того, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей.

Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Також за матеріалами СБУ суд визнав винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 ККУ двох пропагандистів з Волині та Сум, які розповсюджували в інтернеті публікації із антиконституційними закликами.

Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Зазначається, що кіберфахівці СБУ продовжують роботу із виявлення і нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України.