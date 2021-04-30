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СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших захватить власть в Украине

Пятница, 30 апреля 2021, 11:43
Фото СБУ

Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и агитировавших присоединяться к боевикам ОРДЛО.

Источник: СБУ

Дословно: "В Киеве разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призвал к захвату государственной власти, а также агитировал присоединяться к незаконным вооруженным формированиям в ОРДЛО. Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях".

Детали: Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) УК.

Кроме того, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей.

Злоумышленники призывали к действиям, направленным на изменение государственной границы Украины.

Также по материалам СБУ суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 УК двух пропагандистов из Волыни и Сум, которые распространяли в интернете публикации с антиконституционными призывами.

Материалы для своих "статей" злоумышленники брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что киберспециалисты СБУ продолжают работу по выявлению и нейтрализации вражеских информационных операций против Украины.

Украинская правда
Темы: СБУпропагандаРосcия


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