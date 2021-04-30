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Переведення пенсії на картку має бути максимально комфортним для людей – Шмигаль

П'ятниця, 30 квітня 2021, 12:19
Фото пресслужби Шмигаля

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перехід на отримання пенсій у безготівковій формі має відбуватися поступово і бути правом, а не зобов'язанням людей.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання".

Деталі: За словами прем’єра, усі державні органи та міністерства, залучені до цього процесу, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.

Шмигаль також додав, що Пенсійний фонд і "Укрпошта" наразі спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів.

Передісторія: 

  • Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

 

Українська правда
Теми: Шмигаль пенсії


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